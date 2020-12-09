Крупнейшая киностудия Warner Bros. приняла решила организовывать премьеры одновременно в кинотеатрах и в онлайн-формате

Американская кинокомпания Warner Bros. без предупреждения объявила о решении выпустить 17 фильмов одновременно в кинотеатрах и на HBO Max - своей онлайн-платформе, пишет "Медуза".



Компания объясняет свое решение тем, что до конца 2021 года зритель, вероятно, не вернется в кино из-за пандемии. В ответ студию обвиняют в том, что она пользуется пандемией, чтобы развить свой непопулярный стриминговый сервис.



До этого момента фильмы во всем мире сначала выходили в кинотеатрах - и только через 75–90 дней в онлайне или на других носителях.



В 2021 г. американские подписчики сервиса HBO Max смогут посмотреть все эти премьеры без дополнительной платы. При этом на сервисе премьеры будут доступны лишь месяц, после чего продолжат идти только в кинотеатрах.



Первая после этого решения картина кинокомпании выйдет одновременно в кино и стриминге еще в 2020-м - это "Чудо-женщина: 1984", которую покажут в США 25 декабря. В 2021-м на HBO Max также выйдут "Дюна" Дени Вильнева, "Матрица-4" Ланы Вачовски, "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна, "Годзилла против Конга" Адама Вингарда, фильм "Том и Джерри" Тима Стори, приквел "Клана Сопрано", "Множественные святые Ньюарка" Алана Тейлора, новый "Мортал Комбат" Саймона Маккуойда и другие.



Против этого решения кинокомпании выступили многие известные режиссеры и актеры.