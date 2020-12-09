Им стал Вадим Мельник, который в 2013 году возглавлял управление по расследованию особо важных дел

Кабинет министров Украины назначил главой Государственной фискальной службы Вадима Мельника. В 2013 году он возглавлял управление по расследованию особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов, пишет РБК-Украина.Вадим Мельник в 2014 году находился на должности заместителя начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы. Затем Мельник возглавлял это управление. С должности уволился в 2016 году.