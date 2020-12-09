Только после одобрения агентством препараты могут применяться на рынке стран Евросоюза

Европейское агентство по лекарственным средствам, которое также занимается сертификацией вакцин от коронавируса, стало объектом кибератаки. Об этом говорится в сообщении агенства.



Как пишет "Европейская правда"в агентстве не предоставляют дополнительные подробности.



"Европейское агентство по лекарственным средствам стало объектом кибератаки. Агентство быстро начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и другими соответствующими структурами", - говорится в сообщении.



В агентстве проверяют нескольких вакцин против коронавируса.



Агентство планирует созвать совещание до 29 декабря, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины производителей Pfizer и BioNTech для ее утверждения.