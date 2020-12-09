По мнению защиты пострадавшего, сторона обвиняемых сознательно затягивает процесс.

Напомним, что 7 июня 2019 года журналист-оператор службы новостей "Вести" Вадим Макарюк был жестоко избит во время массовой драки предпринимателей и представителей общественных объединений на территории ТЦ "Барабашово". Неизвестные залили ему глаза из газового баллончика, нанесли черепно-мозговую травму, разбили камеру и вытащили карту памяти с отснятым материалом. Вадима госпитализировали в больницу, где он перенес травматический инсульт, находился в реанимации и долгое время восстанавливался после травм.Подробности в сюжете «Вечірні новини»