В суд направлено обвинительное заключение в отношении председателя одного из районных судов Харьковской области по факту вынесения заведомо неправосудного решения.

Согласно данным следствия, в ноябре 2016 года во время судебного разбирательства между судьей и жителем Харькова возник конфликт. Без принятия какого-либо мотивированного судебного решения судья дала указание дежурному наряду полиции вывести мужчину из зала судебных заседаний.«На него был составлен административный протокол по ст. 185 КУоАП, который в тот же день направили в районный суд, где его рассмотрела непосредственно указанная судья, несмотря на ее конфликт с указанным гражданином.Хотя человек категорически отрицал вину, судья не приняла предусмотренных законом мер, необходимых для выяснения всех обстоятельств по делу, но не обеспечила ему право на защиту и полное фиксирование судебного процесса», - рассказали правоохранители.По мнению стороны обвинения, судья объявила заведомо неправосудное постановление руководствуясь личными интересами и демонстрируя властность своих полномочий. Мужчина был признан виновным и на него наложили максимальное наказание в виде административного ареста.В прокуратуре рассказали, что мужчина был незаконно лишен свободы сроком на 9 суток. Он обжаловал указанное решение в Харьковском апелляционном суде, решением которого жалоба была удовлетворена, мужчина освобожден, а производство в его отношении закрыто.Если вина служительницы Фемиды будет доказана, ее ждет наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.Однако, в прокуратуре отмечают, что Решением Конституционного суда Украины № 7-р / 2020 от 11.06.2020 нормы статьи 375 Уголовного кодекса Украины, по которой и проходит обвиняемая, признаны неконституционными. Это решение вступает в силу через шесть месяцев со дня его принятия. То есть, 11 декабря 2020 года.