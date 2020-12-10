Теперь оплатить проезд банковской картой можно еще на 3 станциях

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают завтра, 11 декабря, на станциях метро «Имени А. С. Масельского», «Армейской» и «Тракторный завод», сообщили в горсовете.



Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станциях метро «Армейская» и «Тракторный завод», а также в вестибюле №2 на станции «Имени А. С. Масельского».



Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже установлены в вестибюлях на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Спортивная», «Завод имени Малышева», «Защитников Украины», «Академика Барабашова», «Проспект Гагарина», «Пушкинская», «Алексеевская», «Победа», «Индустриальная», «Дворец спорта», «Холодная Гора», «Южный вокзал» и «Центральный рынок». В течение четырех месяцев планируется установить такие аппараты на всех станциях.

