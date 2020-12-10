60-летняя хозяйка квартиры, которая и стала виновницей пожара, успела вовремя покинуть опасную зону

На проспекте Московском, 27 спасатели ликвидировали пожар в квартире, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.



Вызов поступил 9 декабря в 22:16 на номер «101».



На место происшествия прибыл дежурный караул в составе 2-х отделений на автоцистернах и автолестнице. В квартире горел диван и домашние вещи на площади 3 кв.м. Вся квартира была заполнена дымом. 60-летняя хозяйка квартиры, которая и стала виновницей пожара, успела вовремя покинуть опасную зону.



В 22:16 пожар локализован и в 22:48 полностью ликвидирован.



По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.



Спасатели напоминают, что неосторожное обращение с огнем едва ли самой распространенной причиной гибели людей на пожарах. Только соблюдение требований правил пожарной безопасности поможет избежать беды!

На проспекте Московском, 27 пожарные ликвидировали пожар в квартире, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.