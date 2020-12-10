Лидирует Киев и Запорожская область

Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.



"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таки в городе Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях", – написал министр.