Ее передали родственникам и доставили по месту жительства

Полицейские офицеры Великобурлукской громады вернули домой женщину, которую больше года считали пропавшей без вести. Об этом сообщили на официальной странице громады в Facebook.



Офицеры патрулировали Великий Бурлук, когда увидели, что вдоль дороги шла женщина, внешний вид которой привлек внимание стражей порядка. В разговоре полицейским удалось выяснить, что постоянного места жительства у женщины нет. Осенью прошлого года она оставила дом в Кегичевском районе, с тех пор ведет бродяжнический образ жизни.



Полицейские разыскали сына женщины.