По данным следствия, подозревается служащий одного из подразделений регионального филиала "Южная железная дорога" "Укрзалізниці"

Обыски провели на территории одного из подразделений регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзалізниця", сообщили в Харьковской областной прокуратуре.



Служащему объявлено о подозрении. Он намеревался продать запчасти для тормозной системы локомотивов общей стоимостью около 100 тысяч гривен.