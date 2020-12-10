По данным следствия, подозревается служащий одного из подразделений регионального филиала "Южная железная дорога" "Укрзалізниці"
Обыски провели на территории одного из подразделений регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзалізниця", сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Служащему объявлено о подозрении. Он намеревался продать запчасти для тормозной системы локомотивов общей стоимостью около 100 тысяч гривен.
Служащему объявлено о подозрении. Он намеревался продать запчасти для тормозной системы локомотивов общей стоимостью около 100 тысяч гривен.