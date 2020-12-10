В киевском аэропорту задержаны контрабандные почтовые отправления по маршруту "Сан-Диего - Харьков"

Совместная межведомственная группа из сотрудников оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", СБУ и таможни в аэропорту "Борисполь" разоблачила перемещение партии элитного табака для кальяна, сообщили в Госпогранслужбе.



В отделении международных почтовых отправлений в аэропорту "Борисполь" были обнаружены два почтовых отправления весом 10 кг, направлявшиеся из Сан-Диего (США) в Харьков. В посылке находилось 100 упаковок элитного табака для кальяна. Предварительная сумма оценки товара - около 30 тысяч гривен.