События На Немышлянском карьере только что спасли рыбака Вечерний Харьков 11:23 174 Осторожно на льду Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале. "Ещё бы несколько минут и из карьера на Корчагинцев доставали бы уже один трупик",- написано в сообщении. Читайте также Из США в Харьков контрабандой пытались ввезти элитный табак В Харькове родилось 38 детей На ЮЖД проводят обыски БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Из США в Харьков контрабандой пытались ввезти элитный табак События 11:20 Лента новостей На Немышлянском карьере только что спасли рыбака 11:23 Из США в Харьков контрабандой пытались ввезти элитный табак 11:20 В Харькове родилось 38 детей 11:15 На ЮЖД проводят обыски 11:00 Харьковский завод приватизируют 10:45 Под Харьковом нашли женщину, которая пропала год назад 10:29 В метро на рельсы упал человек 10:06