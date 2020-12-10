Осторожно на льду

Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале.

"Ещё бы несколько минут и из карьера на Корчагинцев доставали бы уже один трупик",- написано в сообщении.

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