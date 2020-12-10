Кто будет лечить украинцев, в случае массового отъезда медиков за границу - вопрос открытый

Украинских медиков зовут в Польшу лечить коронавирус. И предлагают зарплаты в разы больше, чем в Украине. Так как из-за эпидемии своих докторов не хватает, многие выехали в страны Западной Европы, где платят больше, польские власти обещают упростить трудоустройство медиков из-за пределов Евросоюза, пишет Страна.



Сенат Польши принял соответствующую поправку в закон по борьбе с COVID-19, или так называемый ковидный акт, который должен подписать президент страны. Этим документом отменяется обязательная нострификация дипломов украинских и белорусских врачей.



По этой же поправке докторам, которые лечат "ковид", вдвое подняли зарплаты. Вместе с надбавками выходит около 12-15 тысяч злотых. На украинские гривны это около 100 тысяч гривен.



Впрочем, украинским врачам, как пояснил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, будут платить меньше. Кроме того, первый год эти специалисты будут работать под наблюдением польских коллег.



Опрошенные Страной эксперты говорят, что наши медики могут рассчитывать на 50-80 тысяч грн чистыми - что по украинским меркам прилично, но это никак не космические зарплаты в 300-400 тысяч гривен, которыми зазывают украинцев (такие ставки, как пояснил нам Томаш Богдевич из агентства по трудоустройству Gremi Personel, только у высококлассных польских хирургов и анестезиологов).



"Мы можем набрать первую группу из нескольких десятков врачей из Украины в течение двух недель", - сказал в интервью изданию Rzeczpospolita президент агентства по трудоустройству Кшиштоф Инглот.



Раньше для трудоустройства в Польше от украинских врачей требовали подтвердить диплом, а это волокита на долгие месяцы. Во время эпидемии, польские власти, потребуется лишь знать польский язык, иметь за плечами трехлетний опыт работы, а диплом врача всего лишь должен заверить консул Польши.



Упростить трудоустройство украинских врачей поляки намеревались еще до эпидемии, а коронавирус обострил проблему дефицита врачей, от которой Польша страдает последние годы. В польских больницах находится более 10 тысяч пациентов с Covid-19.



"Польша отменила нострификации дипломов украинским медикам. Теперь они могут беспрепятственно туда поехать и работать. Их там ждут. И если мы не повысим им зарплаты - поверьте, они все поедут за границу ", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде.



"Поляки прекрасно понимают, что ожидает Украину после "медреформы" - больницы будут закрываться, а украинские врачи массово выезжать за границу, где их уже ждут. Через этот путь прошли многие страны Восточной Европы, которые начинали делать реформы, не позаботившись о человеческом потенциале и очень скоро оказались перед фактом, что лечить граждан стало некому. Поляки решили реагировать быстро, предложив украинским врачам упрощенные условия трудоустройства, чтобы не потерять уникальную возможность решить свою проблему острого дефицита кадров за счет хороших специалистов из Украины. Но, к их счастью, рядом есть Украина, которая упорно наступила на те же грабли, и теперь свой дефицит врачей они пополнят за наш счет. За чей счет потом пополним дефицит врачей мы? Пригласим шаманов из Папуа - Новой Гвинеи?" - написала на своей странице в Фейсбуке известный врач Ольга Богомолец.



О больших зарплатах для украинских врачей в Польше заявил Василий Воскобойник, президент украинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.



"Польша увеличила размер заработных плат для своих врачей до уровня Германии. Таким образом они сдерживают отток своих кадров за границу и дополнительно приглашают к себе на работу украинских специалистов, предлагая заработные платы на уровне 300-400 тысяч гривен в месяц. А что делает украинская власть? Она не может обеспечить даже рост заработной платы врачам до 23 тысяч гривен. У кого-то еще есть сомнения в том, что трудовая миграция из Украины в ближайшее время сократится?", - написал Воскобойник в Фейсбуке.



"За 400 тысяч я сам поеду в Польшу работать", - заявил в эфире одного из телеканалов президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров, которого цитирует Воскобойник.



какие зарплаты на самом деле будут платить украинским врачам в Польше?



"У обычного врача ставка - 6-7,5 тысяч злотых (46-53 тысяч грн). Тем, кто лечит "ковидных", обещают надбавки в виде двойной зарплаты, то есть 12-15 тыс. злотых (и то закон еще на подписи у президента). Нанятым из-за пределов ЕС докторам для лечения "ковида", естественно, будут платить меньше - как говорят эксперты, около 7-10 тыс. злотых (53-76 тыс. грн). На самом деле польские врачи во время эпидемии сами жалуются на низкую зарплату и на плохие условия, медсестры даже грозились забастовкой. И тогда Сенат принял поправки к "ковидному закону" о надбавках. А фейк о больших зарплатах запустил один парламентарий из правящей партии Станислав Карчевский, который на телевидении заявил, что врачи хорошо зарабатывают, мол, сам знает одного, который имеет 50 тысяч злотых (380 тысяч гривен). Может, и есть такие уникальные доктора в каких-то частных клиниках, но это явно не о рядовом враче", - рассказал польский журналист Павел Беднарз.



"На данный момент, чтобы работать врачом в Польше, нужно не только в совершенстве изучить польский язык (сдать экзамен), нострифицировать документы, но и пройти стажировку и сдать Государственный врачебный экзамен. Это все занимает 2-3 года и траты в более 10 тыс. евро", - рассказывает нам Владимир Леус, врач из Ивано-Франковска.



По последним данным высшей палаты медицины, в государственных клиниках Польши трудятся врачами 1137 иностранцев, треть из них - из Украины (314 врачей). Еще несколько десятков работают в частных больницах, по которым нет статистики.



Как на поверку будет проходить упрощенное трудоустройство врачей, эксперты пока точно не понимают.



"Признание украинских медицинских дипломов не может быть принято Европейским Союзом, поскольку это будет означать признание их во всех странах - членах ЕС. В медицинском совете также выступают за сохранение нострификации, считая, что ее отмена может негативно сказаться на пациентах. Появится риск, что в больницы будут набирать врачей-иностранцев без квалификации. Но, возможно, на время эпидемии будет сделано исключение, посмотрим", - говорит нам Марек Ярзенбовски, представитель отдела здравоохранения из Гливице под Краковом.

