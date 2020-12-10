В Украине более 75% смертей от COVID-19 фиксируют в возрастной группе 60+.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 10 декабря.- Чаще всего COVID-19 регистрируют в Украине в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от заболевших приходится на группу 50-59 лет. В то же время наибольший процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Именно 31,1% от всех умерших, у кого была зарегистрирована коронавирусная болезнь. Более 75% летальных случаев у нас регистрируются в возрастной группе 60+, - сказал Ляшко.В то же время больше всего от COVID-19 страдают люди, у которых есть сопутствующие заболевания, а не инфекционные болезни, добавил замглавы МОЗ.