Полиция проводит проверку по факту происшествия в харьковском метрополитене.

Как сообщили в полиции, 23-летний харьковчанин на станции "Академика Барабашова" пытался покончить жизнь самоубийством и прыгнул на рельсы перед электропоездом.Никаких телесных повреждений парень не получил. Сотрудники метрополитена оперативно вытащили его на платформу. График движения электропоездов не нарушался.Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции в метрополитене. Проводится проверка.