Полиция проводит проверку по факту происшествия в харьковском метрополитене.Как сообщили в полиции, 23-летний харьковчанин на станции "Академика Барабашова" пытался покончить жизнь самоубийством и прыгнул на рельсы перед электропоездом.
Никаких телесных повреждений парень не получил. Сотрудники метрополитена оперативно вытащили его на платформу. График движения электропоездов не нарушался.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции в метрополитене. Проводится проверка.