По состоянию на 10 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 42 226 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 60 822 случая заболевания COVID-19, 17 352 человека находятся под медицинским наблюдением, 42 620 пациентов выздоровели, 850 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 декабря в Украине зафиксировано 13 371 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 858 714 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 14 470 человек умерли, 465 021- выздоровел.