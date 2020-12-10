В Харькове к выходным немного потеплеет, а в ночь на воскресенье пойдет снег.

Как сообщает Sinoptik.ua , в пятницу, 11 декабря, без осадков.Температура воздуха ночью -7, днем -1 градус мороза. В субботу, 12 декабря, с утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Температура воздуха ночью до -5 градусов мороза, днем -2 ниже нуля.В воскресенье, 13 декабря, облачно, ночью пойдет снег, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Температура воздуха ночью -2 градуса ниже нуля, днем -1.