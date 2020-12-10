У харьковчан появилась возможность спланировать свои расходы на газ в следующем месяце – в декабре они получат платежки с новой строкой: «Ожидаемое потребление». Оплачивать ли рекомендованный платеж заранее, решает сам потребитель. Как рассчитывают стоимость голубого топлива наперед и вернут ли деньги в случае переплаты?

В счете за газ от ООО «Харьковгаз сбыт», который в декабре получат харьковчане и жители области, будет новая строка – «Ожидаемое потребление». Таким образом, поставщик предлагает клиентам заплатить за газ на месяц вперед.В декабрьских платежках будет предоставлена информация о стоимости природного газа, потребленного в ноябре, и информация об объемах ожидаемого потребления в следующем месяце. А потребитель уже решает сам – оплачивать ему рекомендованный платеж заранее или платить по факту потребления.– Информация об объемах ожидаемого потребления определяется для каждого клиента индивидуально и зависит от объема потребления газа в декабре прошлого года с учетом динамики использования ресурса за последние 12 месяцев, – уточнили в «Харьковгаз сбыте».– Если подписка окажется больше фактически потребленного газа, то остаток будет учтен в платежках следующего месяца.Также в компании напомнили, что оплатить ожидаемый объем потребления можно не только с помощью платежки, но и в личном кабинете на сайте 104.ua