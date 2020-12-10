Вслед за повышением пенсий в декабре Кабмин обещает увеличение выплат и в следующем году, притом целых пять раз.

При этом те из пенсионеров, у кого не окажется хотя бы 28 лет стажа, рискуют вообще остаться без денег от государства.Первый перерасчет должен состояться в январе 2021 года. При этом на повышение смогут рассчитывать те, у кого есть полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и достигли возраста 65 лет. Их пенсии повысят, если на данный момент они получают менее 40% минималки (до 1 января — от 2 тыс. грн, после 1 января — от 2,4 тыс. грн). Но в то же время, если украинец с полным стажем и возрастом от 65 лет уже получает больше 2,4 тыс. грн пенсии, то новшество его не коснется. Перерасчет предусмотрен Законом «Об общегосударственном пенсионном страховании».В марте 2021 года повышения могут ждать все украинцы, кроме тех, кто из-за низкой зарплаты не заработал и на минимальную выплату, или те, кто из-за дополнительных надбавок уже получают больше 11% расчетной пенсии. Расчетный размер пенсии повысят примерно на 11%. Это связано с увеличением показателя средней зарплаты на 50% от инфляции за прошедший год и на 50% от темпов роста зарплаты за прошедшие три года.В апрель 2021-го смогут порадоваться пенсионеры, которые продолжили работать после назначения пенсии. Размер доплаты зависит от зарплаты и уже имеющегося стажа. К примеру, украинец, который работал 35 лет и получал среднюю зарплату, сейчас имеет право на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн. Но если после назначения выплаты он продолжит с такой же зарплатой работать еще 2 года, размер выплаты увеличится до 3,7 тыс. грн. Перерасчет происходит каждые два года (когда набирается 24 месяца дополнительного стажа). Если же заработали меньше стажа, то перерасчет произойдет спустя два года после обращения в Пенсионный фонд.На июль 2021-го и декабрь 2021-го толстые кошельки могут готовить украинцы с минимальными, максимальными выплатами и доплатами за стаж. Так, минимальная пенсия в июле 2021-го увеличится с 1769 до 1854 грн, максимальная — с 17 690 до 18 540 грн. При этом уже в декабре минимум составит 1934 грн, а максимум — 19 340 грн. Доплата за каждый год стажа сверх нормы в июле увеличится с 17,69 до 18,54 грн, а в декабре — до 19,34 грн. Также важно отметить, что с 1 декабря с 2,4 до 2,6 тыс. грн увеличится гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.В то же время в следующем году будет и неприятное новшество — с января 2021-го украинцам перестанут назначать временную выплату для тех, кто не будет иметь необходимого стажа. Со следующего года в 60 лет на заслуженный отдых будут выходить только те, у кого уже есть 28 лет стажа.При наличии 25 лет стажа на пенсию можно рассчитывать только с 63 лет. В этом году выдают временную «пенсию» до достижения нового пенсионного возраста. Ее размер должен компенсировать разницу между фактическим доходом и прожиточным минимумом.Но даже, несмотря на перерасчет пенсий, размер выплат останется на одном из самых низких в Европе уровней. Единственный способ заработать на достойную старость — самостоятельно откладывать часть зарплаты, а также иметь «белые» доходы и большой стаж.