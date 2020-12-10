В ответ на петицию об ограничении работы харьковского коксового завода президент сообщил, что обратился к премьер-министру с предложением принять меры для усиления контроля за соблюдением субъектами хозяйствования природоохранного законодательства. Обескураженные столь «решительной» реакцией главы государства, харьковчане вышли на очередной пикет.

Его действия ограничены Конституцией



Забыл упомянуть коксовый завод



Чего требовали харьковчане

Харьковчане, которые уже несколько лет ведут безуспешную борьбу с действиями коксового завода, отравляющего воздух своими выбросами, очень надеялись на конструктивную реакцию президента на петицию об ограничении деятельности вредных предприятий, которая достаточно быстро набрала необходимые 25 тысяч голосов. И вот, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на петицию по коксохиму ответил. Правда, само предприятие даже не упомянул.Глава государства поблагодарил авторов обращения и тех, кто его подписал, за активную гражданскую позицию. Однако отметил, что его действия ограничены Конституцией и законами Украины. А надзор за деятельностью предприятий в отношении охраны безопасности окружающей среды находится в компетенции Государственной экологической инспекции. Он напомнил, что ее харьковское управление проводило внеплановую проверку указанных в петиции предприятий на соблюдение законодательства в части охраны атмосферного воздуха.– Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением совместно с местными органами исполнительной власти принять меры для усиления контроля за соблюдением субъектами хозяйствования природоохранного законодательства, – резюмировал гарант Конституции.Между тем автор петиции Александр Константинов в своем обращении предлагал президенту реальные шаги – выезд комитета Верховной Рады, подписание распоряжения Кабинета министров, но глава государства остановился на одном пункте, забыв упомянуть коксовый завод.– Президент дал поручение премьер-министру заняться данным вопросом. При этом, что удивляет, в ответе на петицию вообще никоим образом не упоминается харьковский коксовый завод. Основная проблема, которая беспокоит харьковчан, никак не фигурирует в результативной части ответа президента, – прокомментировал ответ президента Александр Константинов.Он призвал харьковчан присоединиться к пикету первой сессии Харьковского городского совета 9 декабря, поскольку горсовет тоже отстранился от решения проблемы.– Петиция была написана не о закрытии завода, а о создании действенного механизма контроля. Если мы сможем добиться того, чтобы собственники предприятий вели свою деятельность таким образом, дабы она соответствовала требованиям экологического законодательства, то, в принципе, никаких вопросов быть не может, – сказал Александр Константинов.Напомним, автор петиции Александр Константинов обратился к главе государства с требованием принять неотложные меры для ограничения работы ООО «Харьковский лакокрасочный завод «Фарбосс», ЧАО «Слобожанский коксовый завод» (ул. Новожановская, 1), ООО ТД «Термолайф-Украина» (Карачевское шоссе, 44) и ООО «Завод Эластомер» (Новомирский переулок, 17).В частности, он отмечает, что в условиях пандемии коронавируса неконтролируемая работа этих предприятий может привести к непредсказуемым последствиям и большим потерям среди населения, поскольку загрязненный воздух вредит в первую очередь органам дыхания, которые также поражает коронавирус. Автор просит позволить вышеупомянутым предприятиям работать далее, но только после установки систем технического контроля очистных сооружений на каждом из них. Помимо этого, общественность должна иметь круглосуточный доступ на предприятия. При отсутствии очистных сооружений или их неэффективной работе деятельность соответствующего предприятия предлагалось прекратить. А до того, как будут установлены системы технического контроля, работу предприятий автор петиции просил ограничить.