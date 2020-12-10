В Харькове задержан мужчина, который напал на 72-летнюю женщину и изнасиловал ее.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска ГУ Нацполиции Украины.По словам полицейских, злоумышленник беспощадно нанес телесные повреждения бабушке, после чего затащил ее в подвал дома, связал, изнасиловал, а потом отобрал денежные средства, документы, мобильный телефон.У пенсионерки - многочисленные телесные повреждения, но она находится в стабильном состоянии. 31-летний мужчина задержан, продолжаются следственные действия. Предварительно установлено, что злоумышленник ранее был судим за убийство, а также серию изнасилований и разбойных нападений на женщин.