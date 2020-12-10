Коронавирус 2020 имеет ряд симптомов, которые могут сохраняться у зараженного человека в течение нескольких месяцев.

Перечень таких симптомов COVID-19 составили ученые из Швейцарии, пишет журнал Annals of Internal Medicine.Исследователи проанализировали состояние 669 амбулаторных пациентов на 30–45-й день после постановки диагноза «коронавирус». Средний возраст участников исследования составил 43 года. 60% из них составляли женщины. При этом 68,8% не имели основных факторов риска, способствующих осложнениям.Ученые выяснили, что к длительным симптомам коронавируса относятся:- усталость;- одышка;- потеря вкуса или обоняния.У трети пациентов эти проявления болезни продолжались минимум 30 дней после постановки диагноза.К слову, результаты данного исследования согласуются с предыдущим исследованием с участием 274 пациентов. Они сообщили о длительном сохранении симптомов в период с 14-го по 21-й день после начала заболевания.