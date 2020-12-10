Об этом сообщили на официальной страницы партии.

Сегодня состоялась первая сессия Лозовской городской ОТГ, в ходе которой председатель Лозовской ТИК объявил Сергея Зеленского избранным председателем громады. Зеленский принес присягу и второй раз подряд возглавил громаду, центром которой является второй по величине после областного центра, город региона.Партия Блок Светличной «Разом!» стала лидером по уровню поддержки жителей Лозовского района и сформировала мощную фракцию.Как сообщили в политической силе, секретарем громады также стал их представитель Юрий Кушнир, кандидатуру которого единогласно поддержал депутатский корпус. Кроме того, члены фракции вошли в исполком, состав заместителей городского головы и стали старостами.Напомним, что накануне районный совет укрупненного Лозовского района также возглавил представитель Блока Светличной «Разом!» Вадим Гоч.