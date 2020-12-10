Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Мы сбегали для вас на Центральный рынок. Отчитываемся. Цены на Центральном рынке сегодня: сыр твёрдый - 140-170 грн. за кило, масло сливочное - 80-110 грн. за кило, сельдь - 47 грн. за кг, форель - 175 грн. за кг,скумбрия - 80 грн. за кило, яблоки - 15-20, мандарины - 30-50 грн., морковь - 10 грн. за кг, капуста - 8 грн. за кг, картофель - 10-15 за кг, лук - 5-8 грн. за кг, помидоры - 32-50 грн. за кг, огурцы - 60 грн. за кг. Под Новый год будет дороже, обещают продавцы», сказано в информации, опубликованной каналом.