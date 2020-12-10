Жители дома на улице Ковтуна, 42а в Слободском районе Харькова могут остаться без своих квартир.

Оказалось, что их дом числится одновременно в двух реестрах - жилых и нежилых помещений, сообщает "Суспільне".Всего в доме живут более 40 семей. Жильцы дома говорят, что им пришли иски в суд, в которых значилось, что здание признано нежилым, а собственники требовали освободить помещение до Нового года. Сами же жильцы уверяют, что покупали квартиры с помощью нотариусов и риелторов, и не знали, что здание числится в нежилом реестре.Жильцы дома несколько раз пикетировали Хозяйственный суд, где должны рассматривать их дела. В частности, дело должны были рассматривать в суде 8 декабря. Однако истцы, представители фирмы, требующей вернуть здание, на заседание не явились.По словам адвоката жильцов дома Арсения Санина, требование освободить здание до Нового года с владельцев квартир сняли, а рассмотрение дела приостановили, чтобы проверять нарушения со стороны фирмы.По данным издания, по адресу, где зарегистрирована компания, расположено офисное здание, но такой фирмы там никогда не было.