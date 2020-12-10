На основе кефира можно готовить различные холодные супы, коктейли и смузи. Но, пожалуй, самые популярные рецепты с использованием этого кисломолочного напитка – это рецепты изделий из теста. Даже без дрожжей выпечка получится мягкой и пышной.
Идеальный манник
Ингредиенты:
– кефир – 250 мл;
– яйца – 2 штуки;
– мука – 150 г;
– разрыхлитель – 1 ч. л.;
– манка – 200 г;
– сахар – 170 г;
– соль – щепотка;
– слив. масло – 50 г;
– раст. масло – 1 ч. л.;
– сливки – 150 мл.
Приготовление: взбейте кефир и яйца. Добавьте муку с разрыхлителем, манку, сахар, соль и перемешайте. Введите растопленное сливочное масло. Оставьте тесто при комнатной температуре на 20–30 минут. Еще раз перемешайте. Форму смажьте маслом и выложите в нее тесто. Выпекайте 40–45 минут при 170°С.
Готовый пирог достаньте из духовки и сразу же полейте сливками.
Калитки с пармезаном и зеленью
Ингредиенты:
– сыр пармезан – 300 г;
– разная зелень – 6 пучков;
– яйца – 2 штуки;
– кефир – 250 мл;
– мука ржаная – 700 г;
– соль – 2 ч. л.;
– сметана – 2 ч. л.;
– слив. масло – 180 г.
Приготовление: натрите сыр на мелкой терке. Мелко нашинкуйте зелень. Смешайте сыр и зелень с яйцом. В глубокую миску влейте кефир. Просейте туда же ржаную муку. Добавьте чайную ложку соли. Хорошо перемешайте. Рабочую поверхность присыпьте мукой. Выложите на нее тесто и продолжайте замешивать, пока оно не станет крутым. Добавляйте столько муки, сколько потребуется, чтобы тесто не прилипало к рукам и получился твердый ровный колобок без трещин.
Раскатайте тесто в колбаску диаметром 3 см. Разделите на порции шириной 2–3 см. Скатайте их в маленькие шарики и слегка приплюсните.
Раскатайте с помощью скалки приплюснутые шарики так, чтобы получились тонкие (1–2 мм) заготовки из теста овальной формы, напоминающие лодочку. Включите духовку на 180°C. На каждую заготовку выложите начинку ровным слоем, отступая от границ около 0,5 см. Затем аккуратно загните края, прищипывая тесто одновременно с обеих сторон. Сформированные калитки поместите на сухой противень, чтобы они не соприкасались друг с другом.
В отдельной емкости взбейте яйцо, сметану и соль до однородной массы. Смажьте начинку — достаточно примерно о,5 чайной ложки на каждую калитку.
Выпекайте в духовке 15 минут или пока они не станут золотистыми. Растопите на среднем огне сливочное масло, смажьте готовые калитки с обеих сторон.
Простой ванильный пирог
Ингредиенты:
– яйца – 5 штук;
– сахар – 200 г;
– ванильный сахар – 0,5 ч. л.;
– соль – щепотка;
– раст. масло – 150 мл;
– кефир – 200 мл;
– мука – 450–500 г;
– разрыхлитель – 18 г;
– сахарная пудра – по вкусу.
Приготовление: в миску разбейте яйца, частями всыпайте смесь обычного и ванильного сахара с щепоткой соли. Немного взбейте. Добавьте растительное масло и еще раз взбейте. Залейте кефир комнатной температуры и хорошо перемешайте. Муку соедините с разрыхлителем, добавьте в яично-кефирную смесь и перемешайте. Тесто должно напоминать густую сметану.
Дно разъемной формы застелите пергаментом и вылейте в нее тесто. Запекайте пирог примерно 40 минут при температуре 180 °С. Готовность проверяйте зубочисткой, она должна оставаться сухой.
Для сиропа насыпьте 50 г сахара в сотейник. Залейте 100 мл воды и варите 10 минут на огне ниже среднего, постоянно помешивая.
Готовый пирог достаньте из формы, слегка остудите, смажьте сиропом и посыпьте сахарной пудрой или кокосовой стружкой.