На основе кефира можно готовить различные холодные супы, коктейли и смузи. Но, пожалуй, самые популярные рецепты с использованием этого кисломолочного напитка – это рецепты изделий из теста. Даже без дрожжей выпечка получится мягкой и пышной.

Идеальный манник

Калитки с пармезаном и зеленью



Простой ванильный пирог

Ингредиенты:– кефир – 250 мл;– яйца – 2 штуки;– мука – 150 г;– разрыхлитель – 1 ч. л.;– манка – 200 г;– сахар – 170 г;– соль – щепотка;– слив. масло – 50 г;– раст. масло – 1 ч. л.;– сливки – 150 мл.Приготовление: взбейте кефир и яйца. Добавьте муку с разрыхлителем, манку, сахар, соль и перемешайте. Введите растопленное сливочное масло. Оставьте тесто при комнатной температуре на 20–30 минут. Еще раз перемешайте. Форму смажьте маслом и выложите в нее тесто. Выпекайте 40–45 минут при 170°С.Готовый пирог достаньте из духовки и сразу же полейте сливками.Ингредиенты:– сыр пармезан – 300 г;– разная зелень – 6 пучков;– яйца – 2 штуки;– кефир – 250 мл;– мука ржаная – 700 г;– соль – 2 ч. л.;– сметана – 2 ч. л.;– слив. масло – 180 г.Приготовление: натрите сыр на мелкой терке. Мелко нашинкуйте зелень. Смешайте сыр и зелень с яйцом. В глубокую миску влейте кефир. Просейте туда же ржаную муку. Добавьте чайную ложку соли. Хорошо перемешайте. Рабочую поверхность присыпьте мукой. Выложите на нее тесто и продолжайте замешивать, пока оно не станет крутым. Добавляйте столько муки, сколько потребуется, чтобы тесто не прилипало к рукам и получился твердый ровный колобок без трещин.Раскатайте тесто в колбаску диаметром 3 см. Разделите на порции шириной 2–3 см. Скатайте их в маленькие шарики и слегка приплюсните.Раскатайте с помощью скалки приплюснутые шарики так, чтобы получились тонкие (1–2 мм) заготовки из теста овальной формы, напоминающие лодочку. Включите духовку на 180°C. На каждую заготовку выложите начинку ровным слоем, отступая от границ около 0,5 см. Затем аккуратно загните края, прищипывая тесто одновременно с обеих сторон. Сформированные калитки поместите на сухой противень, чтобы они не соприкасались друг с другом.В отдельной емкости взбейте яйцо, сметану и соль до однородной массы. Смажьте начинку — достаточно примерно о,5 чайной ложки на каждую калитку.Выпекайте в духовке 15 минут или пока они не станут золотистыми. Растопите на среднем огне сливочное масло, смажьте готовые калитки с обеих сторон.Ингредиенты:– яйца – 5 штук;– сахар – 200 г;– ванильный сахар – 0,5 ч. л.;– соль – щепотка;– раст. масло – 150 мл;– кефир – 200 мл;– мука – 450–500 г;– разрыхлитель – 18 г;– сахарная пудра – по вкусу.Приготовление: в миску разбейте яйца, частями всыпайте смесь обычного и ванильного сахара с щепоткой соли. Немного взбейте. Добавьте растительное масло и еще раз взбейте. Залейте кефир комнатной температуры и хорошо перемешайте. Муку соедините с разрыхлителем, добавьте в яично-кефирную смесь и перемешайте. Тесто должно напоминать густую сметану.Дно разъемной формы застелите пергаментом и вылейте в нее тесто. Запекайте пирог примерно 40 минут при температуре 180 °С. Готовность проверяйте зубочисткой, она должна оставаться сухой.Для сиропа насыпьте 50 г сахара в сотейник. Залейте 100 мл воды и варите 10 минут на огне ниже среднего, постоянно помешивая.Готовый пирог достаньте из формы, слегка остудите, смажьте сиропом и посыпьте сахарной пудрой или кокосовой стружкой.