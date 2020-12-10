Пожар вспыхнул в 6-этажном жилом доме на улице Лермонтовской, 3. Как сообщили в ГСЧС, информация о возгорании поступила 10 декабря в 9:25.

Когда спасатели прибыли на место, на лестничной площадке между 3 и 4 этажами горел мусор и строительные деревянные поддоны.Образовалось сильное задымление, распространившееся на верхние этажи, и жильцам грозило отравление продуктами горения.Спасатели потушили огонь, а семерых жильцов дома, в том числе одного ребенка, эвакуировали на свежий воздух.В 9:39 пожар был локализован, а в 10:18 – полностью ликвидирован.Причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба устанавливают специалисты.