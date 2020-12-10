В Харькове успешно реанимировали 36-летнего мужчину, который несколько минут провел в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.Около 00.58 сегодня, 10 декабря, поступил вызов о мужчине без сознания. Бригада ЭМП 403 прибыла на место через четыре минуты. Медики констатировали клиническую смерть, бригада сразу начала проведение реанимационных мероприятий.Благодаря их действиям сердечно-легочную деятельность мужчины восстановили, больного госпитализировали в лечебное учреждение.