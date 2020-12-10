Последний месяц 2020 года гривна начала на мажорной ноте: с 30 ноября по 5 декабря доллар подешевел почти на 30 копеек. Курс по-прежнему далек от уровня в 29 гривен за доллар, который не так давно прогнозировали многие финансисты. Означает ли это, что резкой девальвации гривны в этом году не будет?

Ноябрь закончился не наилучшим образом для гривны: всю вторую половину месяца доллар постоянно дорожал (плюс 50 копеек за две недели), курс дважды был близок к тому, чтобы обновить двухлетний максимум, пишет Liga.net Первая неделя декабря сначала продолжила прежний тренд и до двухлетнего рекорда оставалось 4 копейки, но затем преподнесла мини-сюрприз – гривна укрепилась за день сразу на 21 копейку.Курс межбанка в начале декабря практически не менялся. С одной стороны, рынок фиксировал стабильный спрос на доллар – в основном он исходил от дочек иностранных компаний, которые покупали валюту под выплату дивидендов. С другой – предложение оставалось высоким за счет продаж экспорта.В среду, 2 декабря, перечень продавцов пополнил НАК «Нафтогаз», рассказали Liga.net два казначея из банков с иностранным капиталом. Спрос под дивиденды при этом начал сокращаться. Выход на рынок НАК не входил в планы многих продавцов валюты: на фоне значительного превышения предложения над спросом они начали продавать доллары, опасаясь дальнейшего снижения курса.Все вместе это обеспечило укрепление курса сразу на 21 копейку – после двух недель беспрерывного роста доллара гривна показала один из лучших дневных результатов во втором полугодии 2020-го.Так будет ли доллар по 29? Пока курс меньше даже нижней границы этого коридора, однако банкиры по-прежнему не исключают, что гривна все же девальвирует в декабре. Причин для роста доллара – несколько. Во-первых, госбюджет-2020. В конце каждого года государство обычно наращивает расходы: бюджеты разных уровней пытаются потратить деньги, которые не успели освоить в предыдущие месяцы.Во-вторых, долг перед экспортом и кредиторами. Банкиры не исключают, что сезон выплаты возмещения НДС в декабре может начаться раньше из-за новогодних праздников. Этот фактор может совпасть во времени с крупным погашением ОВГЗ 16 декабря на 12 млрд грн.В-третьих, бизнес-цикл. Финансисты рассказывают, что из-за праздников импортеры постараются закрыть внешние контракты уже в 20-х числа декабря. Это повысит спрос на доллар во второй половине месяца.Означает ли все это, что курс доллара способен достичь уровня 29 грн/долл уже в декабре? Банкиры не спешат с такими выводами. Пока курсовой ориентир на конец года – около 28,7 грн/долл.