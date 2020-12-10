Женщина, пострадавшая в результате ДТП на проспекте Науки, где водитель сбил людей на островке безопасности, до сих пор находится в реанимации.

Как сообщили в горсовете, ее состояние остается тяжелым."Состояние женщины остается тяжелым, она в реанимации, получает лечение", - уточнили в мэрии.Напомним, 7 ноября около 16.00 гражданин Египта на автомобиле Volkswagen Passat мчался на огромной скорости по проспекту Науки и наехал на островок безопасности, где стояли люди. Были сбиты три человека, в том числе ребенок, их госпитализировали. Ребенок и женщина попали в реанимацию. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Водителя арестовали, но установили залог в 10,5 млн гривен.