С нового года холодная вода для харьковчан подорожает на 78 копеек за кубометр, а канализация подешевеет на 22 копейки за кубометр – такое решение приняли в НКРЭКУ. Однако новые тарифы могут еще раз пересмотреть.

В Харькове согласовали новые тарифы для местного водоканала на 2021 год. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», 4 декабря в Харькове на открытом обсуждении, которое из-за коронавируса проходило в онлайн-режиме, приняли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2021 год.Итак, тариф на централизованное водоснабжение для оптовых потребителей (предприятий) составит 5,09 гривны за кубометр (без НДС). Тариф на централизованное водоотведение для таких потребителей зафиксируется на уровне 2,27 гривны за кубометр (без НДС).Население будет платить 13,47 гривны за кубометр (без НДС). Сегодня действует тариф – 12,69 гривны, то есть намечается подорожание на 78 копеек. А вот водоотведение для бытовых потребителей даже несколько подешевеет – со следующего года предусмотрен тариф в размере 7,46 гривны за кубометр (без НДС). Сейчас население платит за водоотведение 7,68 гривны, то есть цена снизится на 22 копейки.Отмечается, что при формировании тарифа «Харьковводоканал» должен учитывать затраты, связанные с использованием электроэнергии, однако сейчас идет судебный спор с «Харьковоблэнерго». У предприятия на данный момент отсутствует документ для определения основного элемента затрат в структуре стоимости водоснабжения и водоотведения — электроэнергии, поэтому «Харьковводоканал» оставил за собой право обратиться в комиссию по вопросу возможного повторного пересмотра тарифов.В «Харьковводоканале» напомнили, что Верховный суд еще не рассмотрел кассационную жалобу НКРЭКУ и жалобу «Харьковоблэнерго» о порядке применения для предприятия тарифа первого класса. Учитывая это, КП попросило отобразить в протоколе намерения возможность обратиться в НКРЭКУ с требованием о пересмотре тарифов, если «Харьковоблэнерго» не предоставит ему статус потребителя первого класса напряжения. Кроме того, водоканал будет требовать компенсацию.Напомним, в начале декабря «Харьковводоканал» сообщили об открытом обсуждении тарифов на 2021 год. Однако предложенные водоканалом тарифы отличались от утвержденных 4 декабря – они были выше. Так, оптовая цена на водоснабжение составляла 5,59 гривны (утвердили 5,09 гривны), для населения – 14,23 гривны (принятый тариф – 13,47 гривны). На водоотведение оптовую цену предлагали в размере 2,42 гривны (принятый тариф – 2,27 гривны), для населения – 7,71 гривны (утвержденный – 7,46 гривны).