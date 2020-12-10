Я категорически не хочу вакцинировать своего ребенка. Могу ли я отказаться от обязательных профилактических прививок своему сыну на законных основаниях? И не возникнет ли у меня проблем при оформлении его в садик или школу? Иванна Р.

В соответствии с украинскими законами прививки являются обязательными (ст. 27 ЗУ «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» и ст. 10 ЗУ «Основы законодательства Украины о здравоохранении»), однако родители ребенка имеют право от них отказаться, разъяснили эксперты Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи.Отказ от проведения вакцинации оформляется в письменном виде на бланках установленного образца. Перед подписанием формы отказа от прививок законным представителям ребенка (родителям, опекунам) еще раз разъясняются возможные последствия принятого решения.Руководители дошкольных и общеобразовательных учебных заведений не имеют права отказать в приеме в детский сад или школу детям, у которых отсутствуют обязательные профилактические прививки. Но это при условии, что ребенок получил разрешение врачебно-консультативной комиссии (с привлечением эпидемиолога) посещать учебное заведение.На период эпидемии дети без прививок на законных основаниях могут быть отстранены от занятий в школе и посещения садика. Подобные меры предосторожности применяются на срок вспышки заболевания или до того момента, пока ребенок не получит все необходимые прививки.