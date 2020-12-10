Во время январского локдауна, который введут в Украине с 8 по 25 января, харьковский аэропорт будет работать в штатном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.Правила локдауна не касаются авиасообщения, поэтому региональные перелеты будут осуществляться без ограничений. Международные рейсы, как и ранее, будут зависеть от карантинных правил других стран.На время локдауна заведения питания в Международном аэропорту "Харьков" будут работать на вынос. Все санитарные нормы аэропорт будет соблюдать согласно предыдущим требованиям.