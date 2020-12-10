«Мечта не стареет» – в преддверии Нового года волонтеры превращаются в волшебников, исполняющих желания одиноких стариков, волею судеб оказавшихся в доме престарелых. Приобщиться к инициативе и подарить пожилым людям заботу и внимание могут все желающие.

Каждый пенсионер получит видео-открытку

Как принять участие в акции



Старость может быть красивой

Место сбора подарков