«Мечта не стареет» – в преддверии Нового года волонтеры превращаются в волшебников, исполняющих желания одиноких стариков, волею судеб оказавшихся в доме престарелых. Приобщиться к инициативе и подарить пожилым людям заботу и внимание могут все желающие.В Харькове стартовала благотворительная волонтерская акция «Мечта не стареет» по сбору новогодних подарков для 290 пенсионеров, проживающих в Хорошевском гериатрическом пансионате.
– Мы собираем новогодние подарки и сувениры всем пенсионерам, чтобы поддержать их и показать, что независимо от ситуации они не одиноки, – говорит руководитель акции и проекта «Территория поколений» Евгения Малицкая.
Акция в поддержку одиноких стариков проходит уже не первый год. Идея родилась несколько лет назад, когда Евгения Малицкая занялась исследованием потребностей людей старшего возраста.
– Оказалось, что кроме базовых, других потребностей у них по сути-то и нет. Я не увидела жизни в жизни, то есть, общаясь человеком, я не заметила ни единого проблеска радости в его глазах. И вот тогда ночью на кухне у меня начала зародилась идея проекта «Мечта не стареет», – рассказывает Евгения Малицкая. – Суть в том, чтобы узнать заветную мечту – пусть даже детскую или юношескую – одиноких людей старше 60 лет и найти тех, кто мог бы ее исполнить.
Так волонтеры стали частыми гостями в гериатрическом пансионате.
– Сначала мы просто проводили там различные мероприятия, какие-то интересные мастер-классы для обитателей пансионата, а потом решили устроить праздник с подарками. Мы собирали их мечты в виде писем Деду Морозу и каждому готовили индивидуальный презент. Накануне Нового года приезжали в гости, заходили в каждую комнату и вручали подопечным подарки лично в руки, желали счастливого Нового года, – говорит руководитель проекта. – Были и общие подарки, чтобы люди могли разнообразить свой досуг – что-то новое прочесть, во что-то новое поиграть. Мы вели видеосъемку всего процесса, у нас собралась уже целая история об исполненных желаниях.
Каждый пенсионер получит видео-открытку
В нынешнем году в отработанный сценарий волонтеров вмешался коронавирус.
– Из-за карантина мы не можем посетить подопечных в пансионате лично. Поэтому мечты в этом году не собираем. Тем более что у них сейчас одна-единственная мечта – свобода. Ведь на период карантина они находятся буквально взаперти – за пределы пансионата их не выпускают, и посетителей к ним тоже не пускают, – говорит руководитель акции и проекта «Территория поколений» Евгения Малицкая. – Сейчас мы просто собираем подарочные наборы из необходимых вещей — это мыло, зубная паста, какое-то симпатичное полотенечко и так далее. Ну и разбавляем подарки небольшими радостями в виде книг, кроссвордов, наборов для вышивки и, конечно же, – открыток, собственноручно нарисованных школьниками для бабушек и дедушек.
Несмотря на то, что в этом году из-за пандемии у волонтеров не будет возможности поздравить с наступающим Новым Годом каждого пенсионера лично, организаторы решили записать видео-поздравление. Для этого на арт-заводе «Механика» установили уникальную елку «Вверх тормашками», к которой каждый участник акции может прийти с подарками и записать видео-поздравление для людей, живущих в доме престарелых.
– Все поздравления, процесс сортировки и упаковки подарков будет смонтирован в новогоднюю видео-открытку, чтобы передать каждому пенсионеру частичку общего тепла. А уже 17–18 декабря все собранные подарки будут отправлены в дом престарелых, – продолжает Евгения Малицкая. – Идея в том, чтобы дать людям понимание, что они не одиноки. Несмотря на то что мы сейчас не приезжаем, мы все равно о них помним, поддерживаем, заботимся. Это напоминание им о том, что они кому-то нужны, что есть люди, которые хотят их порадовать, вызвать улыбку.
Среди волонтеров – люди абсолютного разного возраста.
– Молодежь очень тепло относится к старикам, многие видят в них бабушек и дедушек, которых им не хватает в жизни, – рассказывает руководитель акции. – Многие так привязываются к своим подопечным, что воспринимают их как членов семьи, скучают. Очень печально, конечно, что из-за карантина мы не сможем повидаться, пообщаться, пообниматься с ними, увидеть улыбки на их лицах, сияющие глаза и слезы радости, с которыми они нас встречают.
Как принять участие в акции
Принять участие в акции и порадовать одиноких стариков подарками могут все желающие.
Для этого нужно купить что-то из составленного волонтерами списка. Это могут быть блокноты, ручки, новогодние украшения, сувениры. Подойдут также средства гигиены: антисептики, обычная зубная паста, твердое мыло, маленькое красивое полотенце, крем для рук. Порадовать пенсионеров можно симпатичными чашками, шашками, кроссвордами, пазлами, трафаретами для вышивки и наборами с бисером (не иконы), раскрасками с крупным рисунком, любыми журналами и книгами (больше всего там любят детективы). Ну и, конечно же, пригодятся памперсы (размер L и М) и одноразовые пеленки – этого «добра» нужно много.
До 15 декабря следует принести гостинцы на место сбора на арт-заводе «Механика» и записать видео-поздравление возле елки «Вверх тормашками».
Старость может быть красивой
У волонтеров есть и другие проекты, направленные на поддержку людей старшего возраста. Например, фотовыставка, главными героями которой были те, кому за шестьдесят.
– Она посвящена людям пожилого возраста, которые не побоялись изменить стиль и выйти за пределы собственного комфорта. Мы переодели пенсионеров в хипстерскую одежду, чтобы показать: независимо от количества лет человек может самовыражаться так, как ему хочется. Этими фотографиями мы также напомнили молодежи, что старость может быть красивой, – улыбается Евгения Малицкая.
Также волонтеры организовывали городские фестивали для пожилых людей. В частности, фестиваль «Хочу и могу» – для старшего поколения подготовили активные развлечения и познавательные программы.
– Подготовили фотозоны и мастер-классы. Учили старичков вязать крючком, рисовать, делать кукол-мотанок, изготавливать восковые свечи и даже выполнять балетные па, – рассказывает Евгения Малицкая. – Мы создали такое место, где взрослым было бы комфортно и уютно что-то познавать, узнавать новое, развиваться, двигаться дальше.
А еще волонтеры снимали реальные истории людей, переживших войну и Холокост.
– Идея была в том, чтобы снять реальные истории, которые происходили в Харькове во время Второй мировой войны. Ездили по квартирам, снимали людей, их рассказы. Потом эти сюжеты использовались в новостях и транслировались в YouTube, – говорит Евгения Малицкая.
Место сбора подарков
Арт-завод «Механика» — в штабе администрации по адресу: ул. Плехановская 126 (станция метро «Завод им. Малышева). Справки по телефонам: +38 (093) 345-64-33, (095) 775-37-21, (050) 511-02-10. Более подробную информацию можно получить на странице проекта в Facebook: facebook.com/mechtanestareetinternational/about/?ref=page_internal.