За январь-ноябрь крупные предприятия, которые обслуживаются в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, заплатили в государственный бюджет 29,6 млрд. грн. налогов, из них в ноябре – 4 млрд. грн.

Об этом сообщила начальник управления Галина Феденко. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов возросла на 1,3 млрд. грн. (на 4,5%).Основными бюджетоформирующими платежами в госбюджет стали:- 13,2 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 9,6%);- 1,7 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (+ 1,8 раза);- 9,3 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;- 4,3 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;- 0,5 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 8,7%).Среди предприятий Харьковского региона, которые обслуживаются в управлении, больше всех налогов с начала года уплатили:- ЧАО "Филип Моррис Украина";- АК "Харьковоблэнерго";- АО "Турбоатом";- Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";- Харьковская ТЭЦ-5"- ООО "ЛВЗ "Прайм".