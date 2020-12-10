За январь-ноябрь крупные предприятия, которые обслуживаются в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, заплатили в государственный бюджет 29,6 млрд. грн. налогов, из них в ноябре – 4 млрд. грн.Об этом сообщила начальник управления Галина Феденко. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов возросла на 1,3 млрд. грн. (на 4,5%).
Основными бюджетоформирующими платежами в госбюджет стали:
- 13,2 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 9,6%);
- 1,7 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (+ 1,8 раза);
- 9,3 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;
- 4,3 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;
- 0,5 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 8,7%).
Среди предприятий Харьковского региона, которые обслуживаются в управлении, больше всех налогов с начала года уплатили:
- ЧАО "Филип Моррис Украина";
- АК "Харьковоблэнерго";
- АО "Турбоатом";
- Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";
- Харьковская ТЭЦ-5"
- ООО "ЛВЗ "Прайм".