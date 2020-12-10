В рамках первой сессии Лозовской городской ОТГ, новоизбранный глава Сергей Зеленский наградил народного депутата Юлию Светличную. Об этом сообщают на официальной странице партии.

Как рассказали в партии Блок Светличной «Разом!», председатель Лозовской ОТГ Сергей Зеленский наградил Юлию Светличную званием Почетного гражданина Лозовской городской громады за большой вклад в развитие региона и постоянную непрерывную работу на защите интересов его жителей.«Эта награда является знаком уважения и признания заслуг Юлии Светличной от лозовчан, которые всегда могут рассчитывать на поддержку своего депутата, которому на выборах предоставили рекордный для страны уровень поддержки», - отметили в политической силе.По словам Сергея Зеленского, много проектов в самых различных сферах были реализованы благодаря профессиональной и твердой позиции Светличной как на посту председателя Харьковской области, так и в должности народного депутата.