По фактам поджогов полицейские открыли уголовные производства умышленное уничтожение или повреждение имущества

В полиции устанавливают обстоятельства в результате которых сгорели три автомобиля. Kia Ceed на улице Драгоманова, а также Toyota Land Cruiser и Infiniti FX37 на улице Клеменова Дача. По информации правоохранителей причиной происшествий стали поджоги.



Автомобиль Kia Ceed, принадлежавший 43-летней харьковчанке, загорелся на улице Драгоманова 10 декабря в 1:30. Выяснилось, что машину подожгли двое неизвестных с помощью неизвестного вещества.



Автомобили Toyota Land Cruiser и Infiniti FX37 загорелись на парковке на улице Клеменова Дача. Предварительно установлено, что причиной пожара также стал поджог.



По фактам поджогов открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают злоумышленников.