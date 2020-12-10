Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность Юрия Гусева гендиректором "Укроборонпрома" 3 декабря

Завтра, 11 декабря, Харьков с рабочим визитом посетит генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев, сообщили в пресс-службе концерна.Главная цель визита - координация подготовки предприятий концерна к государственному оборонному заказу 2021, проверка выполнения поручений президента Украины по реформированию "Укроборонпрома", а также контроль решений проблем харьковских предприятий - участников концерна.Олег Гусев ранее был председателем Херсонской ОГА.