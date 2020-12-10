Работать он будет до 20:00
В Купянске, завтра, 11 декабря, откроют каток. Работать он начнет на стадионе городского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" - "Спартак", сообщили в горсовете.
Каток будет платным, стоимость будет составлять 18 грн для взрослого и 12 грн для ребенка в возрасте до 14 лет.
График работы катка:
вторник - пятница - с 14.00 до 20.00;
суббота - воскресенье - с 10.00 до 20.00,
понедельник - выходной.
Каток будет платным, стоимость будет составлять 18 грн для взрослого и 12 грн для ребенка в возрасте до 14 лет.
График работы катка:
вторник - пятница - с 14.00 до 20.00;
суббота - воскресенье - с 10.00 до 20.00,
понедельник - выходной.