Работать он будет до 20:00

В Купянске, завтра, 11 декабря, откроют каток. Работать он начнет на стадионе городского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" - "Спартак", сообщили в горсовете.



Каток будет платным, стоимость будет составлять 18 грн для взрослого и 12 грн для ребенка в возрасте до 14 лет.



График работы катка:



вторник - пятница - с 14.00 до 20.00;

суббота - воскресенье - с 10.00 до 20.00,

понедельник - выходной.