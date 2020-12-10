Международные рейсы планируют осуществлять по 43 направлениям

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 28 марта восстанавливает международные рейсы по 43 маршрутам. Внутренние рейсы будут отправляться из семи областных центров, пишет РБК-УКРАИНА.



С 28 марта 2021 года МАУ будет постепенно восстанавливать сеть маршрутов. Летом года внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться из Херсона, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Ивано-Франковска и Запорожья.







Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 28 марта восстанавливает международные рейсы по 43 маршрутам. Внутренние рейсы будут отправляться из семи областных центров, пишет РБК-УКРАИНА.Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 28 марта восстанавливает международные рейсы по 43 маршрутам. Внутренние рейсы будут отправляться из семи областных центров, пишет РБК-УКРАИНА.С 28 марта 2021 года МАУ будет постепенно восстанавливать сеть маршрутов. Летом года внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться из Херсона, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Ивано-Франковска и Запорожья.Международные рейсы планируют осуществлять по 43 направлениям.Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 28 марта восстанавливает международные рейсы по 43 маршрутам. Внутренние рейсы будут отправляться из семи областных центров, пишет РБК-УКРАИНА.С 28 марта 2021 года МАУ будет постепенно восстанавливать сеть маршрутов. Летом года внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться из Херсона, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Ивано-Франковска и Запорожья.Международные рейсы планируют осуществлять по 43 направлениям.