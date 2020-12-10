На ухудшение ситуации повлиял и карантин выходного дня

Количество безработных в Украине выросло с 396 до 420 тысяч, сообщает телеграм-канал Страна Украина.



Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за весь период карантина в Украине трудоустроились 440 тысяч человек через центры занятости. Но безработица продолжает расти.



Возможно, на ухудшение ситуации повлиял и карантин выходного дня. Ведь прежде всего в результате таких мер пострадали сотрудники сферы обслуживания. Кроме того, материальное положение украинцев ухудшилось, а значит, и покупательная способность упала, что не могло не ударить по бизнесу.