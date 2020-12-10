Во Франции с 30 октября - общенациональный карантин. Ужесточить ограничения решили в связи с большим ростом заболеваемости

Власти Франции приняли решение ввести комендантский час по всей территории страны, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет Сегодня, со ссылкой на Le Figaro.



Комендантский час будет действовать 15 декабря, с 20:00 до 6:00. В случае нарушения грозит штраф в размере 135 евро.



Исключения для соблюдения комендантского часа также будут. В частности, запрет можно будет не соблюдать по профессиональным причинам, веским семейным обстоятельствам, медицинским причинам и в случае прогулок с животными. При этом на Рождество, 24 декабря, комендантский час будет отменен, а 31 декабря ограничение будет действовать.



Кроме того, с 15 декабря во Франции будет разрешены межрегиональные поездки, которые ранее были запрещены.



Ранее французский премьер Жан Кастекс заявил, что во Франции не будут смягчать карантин. Жесткие ограничения в стране, скорее всего, будут действовать до лета 2021 года.