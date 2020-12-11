Никто не пострадал, эвакуация не проводилась

В Шевченковском районе в квартиру сегодня ночью неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью, сообщили в полиции.



Вызов поступил в 1:23 от 59-летней хозяйки квартиры.Квартира находится на первом этаже, бутылки кинули на балкон.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.