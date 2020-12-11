Предыдущего главу Дзержинского суда Александра Шестака уволили

Денис Цвирюк избран председателем Дзержинского райсуда Харькова. Соответствующее решение было принято вчера, 10 декабря, на собрании судей, пишет KHARKIV Today."Главой суда избрали Дениса Цвирюка, также кандидатами на должность были Игорь Семиряд и Татьяна Штых. С сегодняшнего дня он становится главой суда, его избрали путем голосования в первом туре. До этого Денис Цвирюк был заместителем главы суда, а после того, как Александр Шестак ушел в отставку, стал исполняющим обязанности главы", — рассказала пресс-секретарь Дзержинского суда Руслана Тягунова.Денис Цвирюк работает в Дзержинском районном суде с 2013 года работает служителем Фемиды, до этого, с 2010 года, он возглавлял Печенежский районный суд. Его отец Василий Цвирюк до 2012 года возглавлял Харьковский апелляционный суд.