На улице Рымарской в выходные будет запрещено движение транспорта


Движение транспорта по ул. Рымарской, в районе перекрестка с пер. Классическим, будет запрещено в субботу и воскресенье, 12-13 декабря, сообщили в горсовете.

Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ в этом районе.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим переулкам Классическому и  Некрасова.

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