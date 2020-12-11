На улице Рымарской в выходные будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Рымарской, в районе перекрестка с пер. Классическим, будет запрещено в субботу и воскресенье, 12-13 декабря, сообщили в горсовете.



Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ в этом районе.



Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим переулкам Классическому и Некрасова.