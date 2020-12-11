22 мальчика и 24 девочки


10 декабря в Харькове родилось 46 детей, сообщили в Харьковском городском центре здоровья.

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