События В Харькове родилось 46 детей Вечерний Харьков 10:35 154 22 мальчика и 24 девочки 10 декабря в Харькове родилось 46 детей, сообщили в Харьковском городском центре здоровья. Читайте также Масштабное ДТП в Харькове – пострадали сразу 5 автомобилей (видео) Харьковский областной совет обрел главу (видео) Переулок Мечникова в Харькове откроют еще не скоро БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Масштабное ДТП в Харькове – пострадали сразу 5 автомобилей (видео) События 13:34 Лента новостей Масштабное ДТП в Харькове – пострадали сразу 5 автомобилей (видео) 13:34 Можно ли при разводе обойтись без супруга 13:12 Харьковский областной совет обрел главу (видео) 13:02 Переулок Мечникова в Харькове откроют еще не скоро 12:54 Крупный город под Харьковом остался без водоснабжения 12:32 Глава Минздрава дал совет украинцам по поводу зимних праздников 12:14 В Харькове на выходные обещают снег и мороз 11:55