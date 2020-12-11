Ее 85-летнего мужа удалось спасти

В Московском районе на улице Бучмы во время пожара погибла женщина, сообщили спасатели.Вызов поступил 10 декабря в 11:22 на номер "101".К месту происшествия выехало 2 отделения ДСНС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент прибытия спасателей стало известно, что в квартире горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.м.В очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшей 82-летней женщины, ее 85-летнего мужа удалось спасти. Бригадой медиков он был госпитализирован в ожоговый центр Харькова с ожогами головы, рук и ног, а также отравлением угарным газом.В 11.46 пожар был локализован, а в 11.51 полностью ликвидировали. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.