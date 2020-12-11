По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности

На ул. Сеченова, 5 пожарные ликвидировали пожар в частном жилом доме, сообщили спасатели.Вызов порступил 10 декабря, в 21:47 на номер «101». На место происшествия прибыло 4 отделения службы спасения на автоцистернах. По прибытию спасатели обнаружили, , что в одной половине дома горели крыша, перекрытия и комната дома на площади около 30 кв.м. Остальную часть здания удалось спасти.В 21:59 пожар локализован и в 22:30 полностью ликвидирован.По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.