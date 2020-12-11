Мокрый снег, туман и гололед
Спасатели предупреждают водителей быть осторожными на дорогах из-за гололеда
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в большинстве областей Украины. В северных и центральных областях ожидается гололед, на дорогах гололедица. В южных и центральных областях туман, видимость 200−500 м (II уровень опасности, желтый).
Спасатели также предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в большинстве областей Украины. В северных и центральных областях ожидается гололед, на дорогах гололедица. В южных и центральных областях туман, видимость 200−500 м (II уровень опасности, желтый).
Спасатели также предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.