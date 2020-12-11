11 декабря наши предки по погоде судили о предстоящем лете

На выходные ожидается облачная погода со снегом, сообщили в Харьковском гидрометцентре. 

12 декабря днем -  небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед.

Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с.

Температура ночью 2 - 7 ° мороза, днем от 3 ° мороза

до 2 ° тепла.

13 декабря - Облачная погода. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с.

Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла

11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. В этот день судили о предстоящем лете: если сухо и холодно в этот день — быть лету жарким, а если день теплым будет — лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится.



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